Отец замёрзших в овраге детей узнал о критическом состоянии дочери от журналистов
По словам Александра Зайцева, после развода дети остались с его бывшей женой, потому что "если ты мужик, значит, детей тебе не положено".
Александр Зайцев не смог оставить себе детей после развода © SHOT
Рассказ отца замёрзших в овраге детей © SHOT
SHOT поговорил с Александром Зайцевым — отцом детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области. Мужчина рассказал о подробностях развода со своей бывшей женой Верой, которая уже призналась, что сама выгнала сына и дочь на мороз. По словам Александра, брак распался, потому что он своей бывшей возлюбленной просто "надоел", а дети остались с ней, хотя женщина на них "часто орала".
"У нас как? Если мужик, значит, ему детей не положено", — заявил журналистам Александр.
О состоянии своей дочери, за жизнь которой сейчас борются врачи, мужчина узнал от журналистов SHOT. Новость о том, что девочка в реанимации, эмоционально надломила её отца.
"В реанимации? Господи. Ох, доченька, сохрани ты её, Бог", — произнёс дрожащим голосом собеседник.
Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии.
Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её уже задержали.
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