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Отец замёрзших в овраге детей узнал о критическом состоянии дочери от журналистов

По словам Александра Зайцева, после развода дети остались с его бывшей женой, потому что "если ты мужик, значит, детей тебе не положено".

22 декабря, 17:33
<p>Александр Зайцев не смог оставить себе детей после развода <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">© SHOT</a> </p>

Александр Зайцев не смог оставить себе детей после развода © SHOT

Рассказ отца замёрзших в овраге детей © SHOT

SHOT поговорил с Александром Зайцевым — отцом детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области. Мужчина рассказал о подробностях развода со своей бывшей женой Верой, которая уже призналась, что сама выгнала сына и дочь на мороз. По словам Александра, брак распался, потому что он своей бывшей возлюбленной просто "надоел", а дети остались с ней, хотя женщина на них "часто орала".

"У нас как? Если мужик, значит, ему детей не положено", — заявил журналистам Александр.

О состоянии своей дочери, за жизнь которой сейчас борются врачи, мужчина узнал от журналистов SHOT. Новость о том, что девочка в реанимации, эмоционально надломила её отца.

"В реанимации? Господи. Ох, доченька, сохрани ты её, Бог", произнёс дрожащим голосом собеседник.

"Не видела будущего": Мать замёрзших в овраге детей объяснила, зачем выгнала сына и дочь на мороз

"Не видела будущего": Мать замёрзших в овраге детей объяснила, зачем выгнала сына и дочь на мороз

Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии.

Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её уже задержали.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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