Отец замёрзших в овраге детей узнал о критическом состоянии дочери от журналистов

Рассказ отца замёрзших в овраге детей © SHOT

SHOT поговорил с Александром Зайцевым — отцом детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области. Мужчина рассказал о подробностях развода со своей бывшей женой Верой, которая уже призналась, что сама выгнала сына и дочь на мороз. По словам Александра, брак распался, потому что он своей бывшей возлюбленной просто "надоел", а дети остались с ней, хотя женщина на них "часто орала".

"У нас как? Если мужик, значит, ему детей не положено", — заявил журналистам Александр.

О состоянии своей дочери, за жизнь которой сейчас борются врачи, мужчина узнал от журналистов SHOT. Новость о том, что девочка в реанимации, эмоционально надломила её отца.

"В реанимации? Господи. Ох, доченька, сохрани ты её, Бог", — произнёс дрожащим голосом собеседник.