Forbes назвал Павла Дурова самым разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером
А самым успешным предпринимателем года в РФ по приросту капитала в процентном выражении оказалась Татьяна Бакальчук.
© Pexels
Создатель мессенджера "Телеграм" и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров стал лидером среди россиян по приросту капитала в 2021 году. Сейчас в его кармане — порядка 17,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные журнала Forbes.
Издание пишет, что в 2021 году капитал Дурова рос быстрее, чем у любого другого россиянина. А лидерство по приросту капитала, но уже в процентном соотношении (свыше 1000%), за основательницей ретейлера Wildberries Татьяной Бакальчук. Если же обобщать, в целом российские предприниматели за год стали богаче на 145 миллиардов долларов и заняли третье место в мире по приросту капитала.
В 2021 году лидером по приросту состояния в денежном эквиваленте стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал увеличился на 110 миллиардов долларов — как и в 2020 году. Американский бизнесмен возглавляет список самых богатых людей мира. Тогда, в начале ноября, Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило 300 миллиардов в американской валюте.
Комментариев: 0