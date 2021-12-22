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Forbes назвал Павла Дурова самым разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером

А самым успешным предпринимателем года в РФ по приросту капитала в процентном выражении оказалась Татьяна Бакальчук.

22 декабря, 17:22

© Pexels

Создатель мессенджера "Телеграм" и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров стал лидером среди россиян по приросту капитала в 2021 году. Сейчас в его кармане — порядка 17,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные журнала Forbes.

Издание пишет, что в 2021 году капитал Дурова рос быстрее, чем у любого другого россиянина. А лидерство по приросту капитала, но уже в процентном соотношении (свыше 1000%), за основательницей ретейлера Wildberries Татьяной Бакальчук. Если же обобщать, в целом российские предприниматели за год стали богаче на 145 миллиардов долларов и заняли третье место в мире по приросту капитала.

Богатейшая россиянка Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния

Богатейшая россиянка Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния

В 2021 году лидером по приросту состояния в денежном эквиваленте стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал увеличился на 110 миллиардов долларов — как и в 2020 году. Американский бизнесмен возглавляет список самых богатых людей мира. Тогда, в начале ноября, Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило 300 миллиардов в американской валюте.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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