Forbes назвал Павла Дурова самым разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером

Создатель мессенджера "Телеграм" и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров стал лидером среди россиян по приросту капитала в 2021 году. Сейчас в его кармане — порядка 17,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные журнала Forbes.

Издание пишет, что в 2021 году капитал Дурова рос быстрее, чем у любого другого россиянина. А лидерство по приросту капитала, но уже в процентном соотношении (свыше 1000%), за основательницей ретейлера Wildberries Татьяной Бакальчук. Если же обобщать, в целом российские предприниматели за год стали богаче на 145 миллиардов долларов и заняли третье место в мире по приросту капитала.