Мишустин назвал инфляцию платой за открытость российской экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост цен в стране отчасти является платой за открытость российской экономики. На встрече с членами Экспертного совета при Правительстве России он отметил, что инфляция в государстве импортируемая.

"Мы понимаем, что цены [растут]. Инфляция у нас в основном импортируемая, — подчеркнул Мишустин, добавив, что, хотя ситуация непростая и нестабильная, Россия старается системно принимать меры. — Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну".

Причём, как указал Мишустин, существуют определённые стратегии и ответы. Например, задачи, связанные с импортозамещением, или работа по наращиванию потенциала "нашего агропрома — и эта задача решается уже несколько лет". Кроме того, премьер-министр отметил большие успехи по самообеспечению в России.

Он также указал, что кабмин внимательно следит за ситуацией с ценами в РФ. Мишустину ежедневно поступают данные из различных источников, включая "интернет-вещи", позволяющие следить в формате онлайн за происходящим с группами товаров. В частности, это касается потребительской корзины, отслеживается и стоимость стройматериалов, металлоконструкций.