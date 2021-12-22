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Песков назвал ситуацию в мировой политике самой турбулентной за много десятилетий

Пресс-секретарь президента дал интервью НТВ в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 23 декабря.

22 декабря, 16:55
<p>Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/56378/photos/51741" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настолько турбулентной ситуации на международной арене не было несколько десятилетий.

"Вы знаете, таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу НТВ.

Ранее Песков не согласился с обвинениями США в нарушении Россией принципов ВТО. Пресс-секретарь президента отметил, что наша страна "ничего не нарушает в этой области".

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А 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В МИД России надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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