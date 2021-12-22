Песков назвал ситуацию в мировой политике самой турбулентной за много десятилетий
Пресс-секретарь президента дал интервью НТВ в преддверии большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 23 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настолько турбулентной ситуации на международной арене не было несколько десятилетий.
"Вы знаете, таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу НТВ.
Ранее Песков не согласился с обвинениями США в нарушении Россией принципов ВТО. Пресс-секретарь президента отметил, что наша страна "ничего не нарушает в этой области".
А 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В МИД России надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.
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