Песков назвал ситуацию в мировой политике самой турбулентной за много десятилетий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настолько турбулентной ситуации на международной арене не было несколько десятилетий.

"Вы знаете, таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу НТВ.

Ранее Песков не согласился с обвинениями США в нарушении Россией принципов ВТО. Пресс-секретарь президента отметил, что наша страна "ничего не нарушает в этой области".