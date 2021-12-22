В Каспийске в жилом доме взорвался газ, трое пострадали

Последствия взрыва газа в Каспийске. Видео © LIFE

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Каспийске, в том числе ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник. Всё произошло в квартире на десятом этаже новостройки.

По словам собеседника, среди пострадавших числятся Рустам М. 1981 года рождения, Мадина М. 1989 года рождения и Самира М. 2011 года рождения. У них зафиксированы термические ожоги лица и кистей рук третьей степени. Родители и их дочь госпитализированы в ожоговый центр РКБ в Махачкале.

Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции дома не повреждены.





