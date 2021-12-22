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В Каспийске в жилом доме взорвался газ, трое пострадали

Их госпитализировали в ожоговый центр РКБ в Махачкале с ожогами третьей степени.

22 декабря, 16:37

Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE

Последствия взрыва газа в Каспийске. Видео © LIFE

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Каспийске, в том числе ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник. Всё произошло в квартире на десятом этаже новостройки.

По словам собеседника, среди пострадавших числятся Рустам М. 1981 года рождения, Мадина М. 1989 года рождения и Самира М. 2011 года рождения. У них зафиксированы термические ожоги лица и кистей рук третьей степени. Родители и их дочь госпитализированы в ожоговый центр РКБ в Махачкале.

Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции дома не повреждены.

  • Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE
    Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE
  • Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE
    Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE
  • Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE
    Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE

Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE

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Один человек пострадал в результате взрыва газа в Калуге

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Калуге

Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в пристройке к медицинскому колледжу в Махачкале. После хлопка помещение загорелось, площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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