В Каспийске в жилом доме взорвался газ, трое пострадали
Их госпитализировали в ожоговый центр РКБ в Махачкале с ожогами третьей степени.
Последствия взрыва газа в Каспийске. Фото © LIFE
Последствия взрыва газа в Каспийске. Видео © LIFE
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Каспийске, в том числе ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник. Всё произошло в квартире на десятом этаже новостройки.
По словам собеседника, среди пострадавших числятся Рустам М. 1981 года рождения, Мадина М. 1989 года рождения и Самира М. 2011 года рождения. У них зафиксированы термические ожоги лица и кистей рук третьей степени. Родители и их дочь госпитализированы в ожоговый центр РКБ в Махачкале.
Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции дома не повреждены.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в пристройке к медицинскому колледжу в Махачкале. После хлопка помещение загорелось, площадь пожара составила 35 квадратных метров.
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