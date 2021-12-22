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Клиенты "Яндекс.Маркета" перед покупкой смогут "примерить" ёлку в интерьере квартиры

Сделать это теперь можно в приложении "Маркета", а после приобрести праздничное дерево и игрушки к нему.

22 декабря, 16:29

Фото © Pixabay

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой сервиса

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой сервиса

В приложении "Яндекс.Маркет" теперь можно посмотреть, как новогодняя ёлка выглядит в интерьере вашей квартиры, офиса или любого другого места в режиме дополненной реальности (AR). Для этого необходимо зайти в приложение, включить просмотр товара в режиме AR и навести камеру на нужное место — сервис покажет там выбранное дерево.

В "Маркете" можно приобрести к празднику искусственные или настоящие ели, пихты и сосны. Также там можно заказать игрушки, мишуру, гирлянды и другие украшения для праздничного дерева.

Судя по недавнему опросу "Яндекса", около четверти россиян готовы купить ёлку онлайн. Почти половина респондентов назвали этот вариант удобным, потому что дерево не нужно нести самостоятельно, а 38% людей признались, что не любят ходить на базар и стоять в очереди. Однако пользователи выразили сомнение по поводу покупки онлайн из-за возможности прогадать с размером дерева.

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Ранее Лайф рассказывал о российских городах, где чаще всего покупают искусственные ёлки. В целом по РФ спрос на такие деревья за год вырос на 48%. При этом многие граждане решили приобрести новогодний символ ещё в ноябре.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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