В 2021 году в Санкт-Петербурге побывали 5,8 миллиона туристов
Причём 250 тысяч из них иностранцы. Казна города благодаря путешественникам пополнилась на 234 миллиарда рублей.
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Общее число туристов, посетивших Санкт-Петербург в этом году, составляет 5,8 миллиона человек. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Причём среди них 250 тысяч человек оказались иностранцами. В настоящий момент общая сумма, которую принесли путешественники казне Северной столицы, составляет 234 миллиарда рублей.
Кроме того, отмечается, что ранее Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге участников финала X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. Так, город на Неве набрал 29 очков, второе место заняла Нижегородская область (27 баллов), а на третьем расположилась Свердловская область (25), дальше — Ульяновская область (23), Ленинградская и Московская области (по 18).
Ранее Лайф писал, что россияне потратили более 3 трлн рублей на внутренний туризм в 2021 году. Траты на выездной туризм составили 6,12 миллиарда долларов (около 451,22 миллиарда рублей), что на 78% меньше, чем в 2019 году.
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