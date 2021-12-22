Нападающий "Зенита" Артём Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России по футболу, однако от него в этом вопросе ничего не зависит.

"Мечта, наверное, связана со сборной. У меня с Кержаковым по 30 забитых мячей, один гол — и я буду на первом месте. Как будет — не знаю, но, конечно, хотелось бы ещё в сборной поиграть. Как будет? Не от меня зависит, к сожалению. Вообще от меня ничего не зависит. Как бы я ни играл…" — отметил Дзюба.