"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России
Ранее футболист отметил, что готов примириться с наставником Валерием Карпиным.
Фото © Константин Рыбин / РФС
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России по футболу, однако от него в этом вопросе ничего не зависит.
"Мечта, наверное, связана со сборной. У меня с Кержаковым по 30 забитых мячей, один гол — и я буду на первом месте. Как будет — не знаю, но, конечно, хотелось бы ещё в сборной поиграть. Как будет? Не от меня зависит, к сожалению. Вообще от меня ничего не зависит. Как бы я ни играл…" — отметил Дзюба.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России и наладить отношения с её главным тренером Валерием Карпиным.
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