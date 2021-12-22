Депутат Думы Журова заявила, что избившие фигуриста Соловьёва должны быть наказаны

"Уровень агрессии, который сейчас есть, неприемлем. Нужно понимать, что за это будет серьёзное наказание. Надеюсь, так оно и будет. И другим наука. Не то что Дима — олимпийский чемпион, это касается любого человека, который нападает и наносит травмы такие серьёзные", — указала Журова.