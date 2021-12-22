Депутат Думы Журова заявила, что избившие фигуриста Соловьёва должны быть наказаны
Причём это касается любых людей, которые нападают и наносят серьёзные травмы, отметила олимпийская чемпионка.
Фигурист Соловьёв. Фото © Instagram / dmitry_solovyev
Избившие в Москве фигуриста Дмитрия Соловьёва должны понести серьёзное наказание. Такое заявление сделала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с "Москвой 24".
"Уровень агрессии, который сейчас есть, неприемлем. Нужно понимать, что за это будет серьёзное наказание. Надеюсь, так оно и будет. И другим наука. Не то что Дима — олимпийский чемпион, это касается любого человека, который нападает и наносит травмы такие серьёзные", — указала Журова.
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы.
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