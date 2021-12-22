Хинштейн: В ГД внесли законопроект о проверке органами ФСБ и МВД желающих получить оружие

Информация о причастности к организованной преступности или о намерении использовать оружие в преступных целях будет являться основанием для отказа.

В Госдуму вносят законопроект о более тщательной проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД. Об этом заявил председатель думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискарёвым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия", — написал парламентарий в своём телеграме.

Депутат отметил, что кандидатов на получение оружия будут проверять сотрудники ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. Обнаружение информации о причастности к организованной преступности или о намерении использовать оружие в преступных целях станет основанием для отказа, уточнил Хинштейн.