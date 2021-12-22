Путин рассказал премьеру Люксембурга о предложениях России по гарантиям безопасности
Беттель в свою очередь высказался в пользу более интенсивных контактов между структурами Евросоюза и Москвой.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Фото © kremlin.ru / ТАСС / Felipe Trueba
Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю об инициативе РФ по гарантиям безопасности, запрещающей войскам НАТО продвижение на восток. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между лидерами стран, в котором люксембургская сторона сама попросила осветить этот вопрос.
"По просьбе собеседника Владимир Путин информировал о российской инициативе относительно долгосрочных юридически закреплённых гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия", — отметили в пресс-службе Кремля.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".
В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
Ранее Путин провёл первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер также проинформировал главу кабмина о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам, беседа коснулась и ситуации на Украине.
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