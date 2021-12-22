Путин рассказал премьеру Люксембурга о предложениях России по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю об инициативе РФ по гарантиям безопасности, запрещающей войскам НАТО продвижение на восток. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между лидерами стран, в котором люксембургская сторона сама попросила осветить этот вопрос.

"По просьбе собеседника Владимир Путин информировал о российской инициативе относительно долгосрочных юридически закреплённых гарантий безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия", — отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".