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Первокурсники из Читы извинились за нападение на олимпийского чемпиона Соловьёва

Причём один из хулиганов заявил, что отказывается говорить с сотрудниками полиции без адвоката, скрыл лицо, однако подтвердил, что в содеянном раскаивается.

22 декабря, 16:46

© ГУ МВД РФ по Москве

Избившие фигуриста Соловьёва извинились за содеянное на камеру. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

Столичное ГУ МВД РФ опубликовало видео с извинениями задержанных за избиение в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

"Я хочу принести свои извинения за оскорбления, которые допускал со своей стороны", — сказал один из задержанных. Его приятель заявил, что отказывается говорить с сотрудниками полиции без адвоката, скрыл лицо, однако подтвердил, что в содеянном тоже раскаивается.

Как объяснил один из нападавших, зачинщиком конфликта стал его товарищ, который несколько раз ударил потерпевшего.

"Человеку (Соловьёву. — Прим. Лайфа) не понравилось, что мы стояли разговаривали с его дамами. После того как первый раз ударили, вроде как получилось словесно разрешить, но потом снова прилетело несколько ударов", — пояснил он.

В настоящее время первокурсники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

"Прилетело два удара": Избитый фигурист Соловьёв рассказал подробности случившегося

"Прилетело два удара": Избитый фигурист Соловьёв рассказал подробности случившегося

Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва эти парни избили возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России.

Депутат Думы Журова заявила, что избившие фигуриста Соловьёва должны быть наказаны

Депутат Думы Журова заявила, что избившие фигуриста Соловьёва должны быть наказаны

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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