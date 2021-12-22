Первокурсники из Читы извинились за нападение на олимпийского чемпиона Соловьёва

Избившие фигуриста Соловьёва извинились за содеянное на камеру. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

Столичное ГУ МВД РФ опубликовало видео с извинениями задержанных за избиение в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

"Я хочу принести свои извинения за оскорбления, которые допускал со своей стороны", — сказал один из задержанных. Его приятель заявил, что отказывается говорить с сотрудниками полиции без адвоката, скрыл лицо, однако подтвердил, что в содеянном тоже раскаивается.

Как объяснил один из нападавших, зачинщиком конфликта стал его товарищ, который несколько раз ударил потерпевшего.

"Человеку (Соловьёву. — Прим. Лайфа) не понравилось, что мы стояли разговаривали с его дамами. После того как первый раз ударили, вроде как получилось словесно разрешить, но потом снова прилетело несколько ударов", — пояснил он.