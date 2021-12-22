Первокурсники из Читы извинились за нападение на олимпийского чемпиона Соловьёва
Причём один из хулиганов заявил, что отказывается говорить с сотрудниками полиции без адвоката, скрыл лицо, однако подтвердил, что в содеянном раскаивается.
Избившие фигуриста Соловьёва извинились за содеянное на камеру. Видео © ГУ МВД РФ по Москве
Столичное ГУ МВД РФ опубликовало видео с извинениями задержанных за избиение в центре Москвы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.
"Я хочу принести свои извинения за оскорбления, которые допускал со своей стороны", — сказал один из задержанных. Его приятель заявил, что отказывается говорить с сотрудниками полиции без адвоката, скрыл лицо, однако подтвердил, что в содеянном тоже раскаивается.
Как объяснил один из нападавших, зачинщиком конфликта стал его товарищ, который несколько раз ударил потерпевшего.
"Человеку (Соловьёву. — Прим. Лайфа) не понравилось, что мы стояли разговаривали с его дамами. После того как первый раз ударили, вроде как получилось словесно разрешить, но потом снова прилетело несколько ударов", — пояснил он.
В настоящее время первокурсники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва эти парни избили возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России.
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