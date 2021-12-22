Психолог Миллер объяснила влияние стресса на сексуальное влечение мужчин и женщин

Стресс способен отрицательно отразиться на психике, эмоциональном состоянии, а также повысить риск развития болезней. Сексолог, психолог Александра Миллер в беседе с РИА ФАН рассказала, что он также ослабляет иммунную систему.

Ввиду длительного стресса нервная система замораживается в режиме повышенной готовности, устаёт и истощается. Таким образом, подавляется выработка тестостерона, от которого у мужчин зависит уровень либидо. Также хронический стресс негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, из-за него нарушается кровообращение, следовательно, ослабевает эрекция, отметила сексолог.

"У женщин на половое влечение влияет эстроген. Так же как и у мужчин, стресс подавляет выработку этого гормона и овуляцию, именно поэтому многие женщины, которые не могут забеременеть, должны обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, нормализовать психику, расслабить её. Только после этого попытка увенчается успехом", — рассказала Миллер.

Организму и психике при краткосрочном стрессе может помочь качественный секс. Ведь при нём вырабатываются эндорфины, окситоцин и вазопрессин, который влияет на организм "как таблетка счастья, реанимирует его, окрыляя и вдохновляя", подчеркнула сексолог. Она пояснила, что в ходе сексуальной стимуляции и оргазма получается взрыв напряжённости, мозг понимает, что происходящее — это приятно.

Однако в случаях, когда партнёры находятся в напряжённом состоянии и не могут возбудиться или включиться в происходящее, дополнительным стрессовым фактором становится сам секс. Особенно чувствовать себя расслабленной и в безопасности важно женщине, тогда она наслаждается процессом и "дарит радость мужчине", сказала Миллер.

"В каменных джунглях, зарабатывая деньги и думая исключительно о финансовом благополучии, можно угодить в ловушку и превратить свою жизнь в "день сурка". В такой ситуации вы не только не будете успешны в бизнесе и личной жизни, но и получите моральное истощение, которое может привести к депрессии. Это частое явление в современном мире", — сообщила специалист.

Чтобы нормализовать интимную жизнь и быть довольным ею, следует наладить сон, сделать его качественным. Также нужно гулять на свежем воздухе, отключив телефон. Вместе с тем необходимо правильно питаться, заниматься спортом, планировать жизнь, а ещё нелишними будут релаксации и медитации.