Аналитики "Яндекс.Карт" спрогнозировали окончание предновогодних пробок в Москве

Специалисты сервиса "Яндекс.Карты" проанализировали данные о пробках за последние пять лет и пришли к выводу, что ожидать значительное улучшение автомобилистам стоит 30 декабря.

По словам представителей сервиса, традиционно движение в Москве в декабре осложняется в среднем на 0,75 балла по сравнению с ноябрём. Причём максимальная загруженность дорог наблюдается в последние две недели декабря. А в самый канун Нового года улицы становятся практически свободными.

Как указывают аналитики, в ближайшие дни скорость авто и транспорта в городе будет минимальной, а 30 декабря пробки снизятся до уровня типичной субботы. На длинных новогодних праздниках специалисты обещают свободные дороги.

Причиной роста декабрьских заторов неизменно является предновогодний ажиотаж, подчёркивают специалисты. Помимо этого, на ухудшение ситуации на дорогах влияет неблагоприятная погода, из-за снегопадов машины часто попадают в ДТП и поток движется медленнее. Морозы также влияют на выбор людей в пользу личного транспорта, а не общественного.