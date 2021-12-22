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Песков — о блокировке российских СМИ за границей: Это наша "ковбойская реальность"

По словам представителя Кремля, российская сторона с этим категорически не согласна, не приветствует и не оставит без последствий.

22 декабря, 17:04

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новой "ковбойской реальностью" ситуацию с блокировкой российских СМИ за границей. Так в интервью НТВ он прокомментировал решение немецкого медиарегулятора снять с вещания в Европе телеканал RT DE.

По словам представителя Кремля, такие выпады противоречат "самому европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ, всему, чему можно", но ни в США, ни в Европе в последнее время "на эти мелочи никто внимания не обращает".

"Такая у нас "ковбойская реальность", и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", — резюмировал Песков.

RT спародировал возможную реакцию мировых лидеров на запуск эфирного вещания RT DE

RT спародировал возможную реакцию мировых лидеров на запуск эфирного вещания RT DE

Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования.

А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT, итогом которого, судя по всему, и стал запрет на вещание.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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