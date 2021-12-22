Песков — о блокировке российских СМИ за границей: Это наша "ковбойская реальность"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новой "ковбойской реальностью" ситуацию с блокировкой российских СМИ за границей. Так в интервью НТВ он прокомментировал решение немецкого медиарегулятора снять с вещания в Европе телеканал RT DE.

По словам представителя Кремля, такие выпады противоречат "самому европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ, всему, чему можно", но ни в США, ни в Европе в последнее время "на эти мелочи никто внимания не обращает".

"Такая у нас "ковбойская реальность", и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий", — резюмировал Песков.

Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования.