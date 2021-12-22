Украина начнёт импортировать из Венгрии до 8 млн кубометров газа в сутки
Стороны заключили соглашение, которое подразумевает транспортировку с 1 января природного газа в Незалежную через виртуальную точку соединения "Берег".
Фото © Facebook / "Оператор ГТС Украины"
Украина подписала с Венгрией договор, согласно которому с 1 января следующего года сможет импортировать газ в объёме до восьми миллионов кубометров в сутки. Соответствующий пост компания "Оператор ГТС Украины" опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".
"Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения "Берег". Подписание соглашения даёт возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объёме до восьми миллионов кубометров в сутки", — отмечается в тексте.
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Ранее глава украинской компании Сергей Макогон пожаловался на "шантаж" "Газпрома" из-за транзита газа на фоне того, что российская компания отказалась бронировать дополнительные мощности поставок топлива через территорию Незалежной.
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