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Среда оказалась самым холодным днём в Москве за всю историю метеонаблюдений

20-градусный мороз больше соответствует суровому субарктическому климату Салехарда, Норильска или Воркуты, указал Тишковец.

22 декабря, 17:26

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

22 декабря 2021 года стало самым холодным днём в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, которые ведут с 1948 года. Такие данные привёл ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня в Москве столбики термометров так и не сумели подняться выше отметки минус 20 градусов. Такая температура на 15 градусов ниже дневной нормы декабря и больше соответствует суровому субарктическому климату таких городов, как Салехард, Норильск, Нарьян-Мар или Воркута", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее 22 декабря фиксировалась лишь температура до минус 18, 18,5 и 19,1 градуса. Сегодняшнее 22-е число стало как минимум самым морозным за последние 73 года, заключил Тишковец.

Лайф рассказывал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о росте экстремальных природных явлений в России. А учёные из Кембриджа рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления. По мнению исследователей, перемены ждут и мозг. Тогда у обитателей Земли начнутся проблемы с обучением, памятью и речью.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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