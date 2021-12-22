Среда оказалась самым холодным днём в Москве за всю историю метеонаблюдений

22 декабря 2021 года стало самым холодным днём в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, которые ведут с 1948 года. Такие данные привёл ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня в Москве столбики термометров так и не сумели подняться выше отметки минус 20 градусов. Такая температура на 15 градусов ниже дневной нормы декабря и больше соответствует суровому субарктическому климату таких городов, как Салехард, Норильск, Нарьян-Мар или Воркута", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее 22 декабря фиксировалась лишь температура до минус 18, 18,5 и 19,1 градуса. Сегодняшнее 22-е число стало как минимум самым морозным за последние 73 года, заключил Тишковец.