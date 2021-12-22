Песков заявил о высоком уровне антител к ковиду у Путина

У президента РФ Владимира Путина сохраняется высокий уровень антител к ковиду. Об этом в беседе с телеканалом "Россия 24" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", — сказал Песков.