Песков заявил о высоком уровне антител к ковиду у Путина
Представитель Кремля напомнил, что президент недавно ревакцинировался, а также протестировал назальную вакцину.
Российский лидер Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
У президента РФ Владимира Путина сохраняется высокий уровень антител к ковиду. Об этом в беседе с телеканалом "Россия 24" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", — сказал Песков.
Ранее Песков объяснил, почему вслед за Путиным не испытает на себе назальную вакцину от ковида. По словам представителя Кремля, после вакцинации "Спутником лайт" у него сохраняется высокий титр антител. К тому же до прививки у него также была высокая степень защиты.
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