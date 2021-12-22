Выживавшая в морозы на тёплой остановке в Сургуте собака прилетела в Москву
Волонтёры называют Белку — так зовут хвостатую — культурной, аккуратной и идеальной. Дворняга уже встретилась с хозяйкой.
Собака из Сургута, которая выжила в морозы на тёплой остановке, в Москве. Скриншот © Instagram / zoovolonter_86
Собака из Сургута, которая выжила в морозы на тёплой остановке, прилетела в Москву. Видео © Instagram / zoovolonter_86
Собака из Сургута, которая отогревалась в морозы на тёплой остановке, уже прилетела в Москву. Видео из поездки в столицу опубликовали волонтёры, которые пристраивают бездомных животных, в инстаграм-сториз.
Волонтёры назвали Белку — так зовут собаку — культурной, аккуратной и идеальной хвостатой. Она с интересом осматривала виды из окна номера гостиницы, а потом тщательно выбирала, где именно пометить территорию. Отмечается, что животное уже встретилось со своей новой хозяйкой в столице. Однако имя девушки, решившей приютить Белку и оплатившей перелёт, пока остаётся в тайне.
Ранее Лайф уже писал, что животное стало настоящей звездой социальных сетей после того, как его фотографии начали выкладывать жители ХМАО. Собака спасалась от холодов на обогреваемой остановке. Её оттуда выгоняли коммунальщики. Но друг человека не обижался и возвращался греться вновь.
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