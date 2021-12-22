Выживавшая в морозы на тёплой остановке в Сургуте собака прилетела в Москву

Собака из Сургута, которая выжила в морозы на тёплой остановке, прилетела в Москву. Видео © Instagram / zoovolonter_86

Собака из Сургута, которая отогревалась в морозы на тёплой остановке, уже прилетела в Москву. Видео из поездки в столицу опубликовали волонтёры, которые пристраивают бездомных животных, в инстаграм-сториз.

Волонтёры назвали Белку — так зовут собаку — культурной, аккуратной и идеальной хвостатой. Она с интересом осматривала виды из окна номера гостиницы, а потом тщательно выбирала, где именно пометить территорию. Отмечается, что животное уже встретилось со своей новой хозяйкой в столице. Однако имя девушки, решившей приютить Белку и оплатившей перелёт, пока остаётся в тайне.