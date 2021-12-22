Неизвестный поджёг салон красоты в Аткарске, четыре посетительницы госпитализированы

В городе Аткарске Саратовской области четыре местные жительницы пострадали при пожаре в салоне красоты, они госпитализированы с ожогами.

"В 15:26 (мск) 22.12.2021 произошёл пожар в салоне красоты. <...> Есть пострадавшие. К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 человек и 3 единицы техники", — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В прокуратуре Саратовской области уточнили, что салон поджёг неизвестный мужчина. Он ворвался в парикмахерскую, разлил по помещению первого и второго этажа горючую жидкость, поджёг её и скрылся с места преступления. Также известно, что личность мужчины установлена, по факту ЧП проводится проверка.

"По предварительным данным, мужчина, совершивший противоправное деяние, явился в отдел полиции "Ртищевский" Саратовской области и сообщил о содеянном. Оперативными сотрудниками он будет доставлен в территориальный отдел СК", — также сообщает "Саратов 24".