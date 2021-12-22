НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Неизвестный поджёг салон красоты в Аткарске, четыре посетительницы госпитализированы

По данным СМИ, неадекват сбежал с места происшествия, а позже заявился в отдел полиции и во всём признался.

22 декабря, 17:40
<p>Фото © <a href="https://64.mchs.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото © МЧС России

В городе Аткарске Саратовской области четыре местные жительницы пострадали при пожаре в салоне красоты, они госпитализированы с ожогами.

"В 15:26 (мск) 22.12.2021 произошёл пожар в салоне красоты. <...> Есть пострадавшие. К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники", — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В прокуратуре Саратовской области уточнили, что салон поджёг неизвестный мужчина. Он ворвался в парикмахерскую, разлил по помещению первого и второго этажа горючую жидкость, поджёг её и скрылся с места преступления. Также известно, что личность мужчины установлена, по факту ЧП проводится проверка.

Стена огня: В Челябинской области произошёл крупный пожар на газопроводе

Стена огня: В Челябинской области произошёл крупный пожар на газопроводе

"По предварительным данным, мужчина, совершивший противоправное деяние, явился в отдел полиции "Ртищевский" Саратовской области и сообщил о содеянном. Оперативными сотрудниками он будет доставлен в территориальный отдел СК", — также сообщает "Саратов 24".

Томский поджигатель "Ленты" заявил на допросе, что устроил пожар из-за "голосов в голове"

Томский поджигатель "Ленты" заявил на допросе, что устроил пожар из-за "голосов в голове"

Ранее крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1