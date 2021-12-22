Основатель "Билайна" Дмитрий Зимин умер в Швейцарии

Основатель сотового оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн") Дмитрий Зимин скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его сын Борис Зимин в "Фейсбуке".

"Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он (Борис Зимин. — Прим. Лайфа) ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел", — говорится в посте.

Борис Зимин также добавил, что информация о прощании и другие подробности появятся позднее.

Вместе с Константином Кузовым Зимин в 1992-м основал "Вымпелком-Коммуникации", которая позднее начала работать под торговой маркой "Билайн".

Ранее стало известно, что бизнесмен Борис Зимин оплатил аренду для ФБК* на 4,7 млн рублей. Необходимая сумма ежемесячно приходила от него на счета проекта перед днём оплаты.