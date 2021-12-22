Песков пожаловался на отсутствие конструктива по ситуации с захватом дипсобственности РФ в США

В Кремле пока не видят конструктивного подхода со стороны Вашингтона по ситуации с российской дипсобственностью и функционированием диппредставительств. Об этом в эфире "России 24" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока можно констатировать, что пока мы конструктивного подхода в этом плане не видим со стороны американцев", — посетовал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений счёл нецивилизованным захват дипсобственности РФ в США. Он отметил, что ситуация, сложившаяся в дипломатических отношениях двух стран, является последствием "провокационной линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов".