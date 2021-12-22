Песков пожаловался на отсутствие конструктива по ситуации с захватом дипсобственности РФ в США
С 2017 года Вашингтон закрыл Генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и резиденцию российского генконсула в Сиэтле, наделённые дипломатическим иммунитетом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru
В Кремле пока не видят конструктивного подхода со стороны Вашингтона по ситуации с российской дипсобственностью и функционированием диппредставительств. Об этом в эфире "России 24" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока можно констатировать, что пока мы конструктивного подхода в этом плане не видим со стороны американцев", — посетовал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений счёл нецивилизованным захват дипсобственности РФ в США. Он отметил, что ситуация, сложившаяся в дипломатических отношениях двух стран, является последствием "провокационной линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов".
Напомним, что в сентябре 2017 года США в рамках антироссийских санкций закрыли Генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и наделены дипломатическим иммунитетом, третий арендован Москвой. 26 марта 2018 года Вашингтон закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле и резиденцию российского генконсула из-за "дела Скрипалей". Первое здание арендуется Москвой, второе находится в её дипсобственности.
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