Путин: Россия не сердится, Россия сосредотачивается
Так президент ответил на вопрос о том, ожидает ли РФ обострения ситуации с Украиной и с НАТО. При этом он напомнил, что усложнилось политическое положение в 2014 году.
"Пресс-конференция с Президентом РФ" © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции вспомнил слова князя Александра Горчакова, главы русского внешнеполитического ведомства при Александре II, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Россия обострения ситуации с Украиной и с НАТО.
"Его (Горчакова — Прим. Лайфа) спросили: "Россия сердится?" "Нет, Россия сосредотачивается", — сказал президент.
Он напомнил, что обострение ситуации началось в 2014 году, а до этих пор Москва, несмотря на разногласия, работала с Киевом. Но в 2014 году произошёл кровавый госпереворот на Украине.
Ранее Путин предположил, что США могут вооружить Украину и подтолкнуть к нападению на Крым. Он напомнил, что у России есть ракеты "Циркон", а у США нет пока гиперзвукового оружия.
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