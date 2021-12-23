Путин: Россия не сердится, Россия сосредотачивается

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции вспомнил слова князя Александра Горчакова, главы русского внешнеполитического ведомства при Александре II, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Россия обострения ситуации с Украиной и с НАТО.

"Его (Горчакова — Прим. Лайфа) спросили: "Россия сердится?" "Нет, Россия сосредотачивается", — сказал президент.

Он напомнил, что обострение ситуации началось в 2014 году, а до этих пор Москва, несмотря на разногласия, работала с Киевом. Но в 2014 году произошёл кровавый госпереворот на Украине.