Глава "Нафтогаза" допустил, что "Северный поток – 2" не запустят в эксплуатацию

Газопровод "Северный поток – 2" могут не запустить в ближайшее время. Такое заявление сделал глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "РБК-Украина".

"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", — сообщил Витренко.

Как считает глава украинской компании, Россия должна полностью изменить подходы к поставкам топлива в европейские страны: "убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие". Например, Москва может демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом. При таких мерах продажа топлива на границе или внутри России будет простой — это подход по европейским правилам, добавил Витренко. По его мнению, сейчас перед РФ стоит именно такой выбор: "либо европейские правила, либо "Северный поток – 2" никогда не сможет заработать".