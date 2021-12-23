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Глава "Нафтогаза" допустил, что "Северный поток – 2" не запустят в эксплуатацию

Витренко предложил России демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом, что, по его утверждению, будет соответствовать европейским правилам.

23 декабря, 10:17

"Северный поток – 2". Фото © "Газпром"

Газопровод "Северный поток – 2" могут не запустить в ближайшее время. Такое заявление сделал глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "РБК-Украина".

"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", — сообщил Витренко.

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Как считает глава украинской компании, Россия должна полностью изменить подходы к поставкам топлива в европейские страны: "убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие". Например, Москва может демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом. При таких мерах продажа топлива на границе или внутри России будет простой — это подход по европейским правилам, добавил Витренко. По его мнению, сейчас перед РФ стоит именно такой выбор: "либо европейские правила, либо "Северный поток – 2" никогда не сможет заработать".

Ранее пресс-служба компании "Нафтогаз" заявила, что крупнейшие месторождения газа на Украине опустошены на 80%. При этом производится работа над увеличением добычи топлива в стране.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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