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В ЕК подтвердили получение жалобы "Нафтогаза" на "Газпром"

Её оценка будет проходить на основании стандартных процедур, уточнила представитель Еврокомиссии, отказавшись от других комментариев.

22 декабря, 22:53
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reuni%C3%B3n_con_Vicepresidenta_de_la_Comisi%C3%B3n_Europea_y_Alta_Representante_para_la_Pol%C3%ADtica_Exterior_y_de_Seguridad_de_la_UE_(6856953422).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы компании "Нафтогаз Украины" в отношении "Газпрома" с требованием обязать российский холдинг продать в Евросоюз крупные партии газа с прокачкой через Украину, сообщила представитель ЕК Мария Тсони.

"Мы получили эту жалобу, и мы оценим её на основании наших стандартных процедур", заявила она в беседе с ТАСС, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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