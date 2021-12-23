В ЕК подтвердили получение жалобы "Нафтогаза" на "Газпром"
Её оценка будет проходить на основании стандартных процедур, уточнила представитель Еврокомиссии, отказавшись от других комментариев.
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Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы компании "Нафтогаз Украины" в отношении "Газпрома" с требованием обязать российский холдинг продать в Евросоюз крупные партии газа с прокачкой через Украину, сообщила представитель ЕК Мария Тсони.
"Мы получили эту жалобу, и мы оценим её на основании наших стандартных процедур", — заявила она в беседе с ТАСС, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства".
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