В ЕК подтвердили получение жалобы "Нафтогаза" на "Газпром"

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы компании "Нафтогаз Украины" в отношении "Газпрома" с требованием обязать российский холдинг продать в Евросоюз крупные партии газа с прокачкой через Украину, сообщила представитель ЕК Мария Тсони.

"Мы получили эту жалобу, и мы оценим её на основании наших стандартных процедур", — заявила она в беседе с ТАСС, отказавшись от дальнейших комментариев.