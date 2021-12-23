Общественная организация предложила ввести в России налог на мясо

Мясная промышленность создаёт дополнительный углеводородный след, в связи с чем предлагается ввести дополнительные налоги для производителей этой продукции. С таким предложением выступила общественная организация "Вита", рассказала исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.

"К сожалению, история с коронавирусом нам подтвердила ситуацию, что животные являются источником распространения заболеваний, их называют зоонозы. Современное животноводство является идеальным инкубатором распространения таких болезней", — сказала она в видео, опубликованном телеграм-каналом Mash .

Родина отмечает, что всё дело в толерантности к антибиотикам, которыми, по её словам, накачивают животных на фермах. Кроме того, активисты ссылаются на исследования, где указано, что от употребления мяса в пищу можно якобы заразиться опасными заболеваниями. Они предложили последовать примеру других стран, где собираются ввести для производителей специальный налог, и направили предложения в Минэкономразвития.