Глава МИД Украины Кулеба назвал два "сценария" развития ситуации на границе с Россией

Существует два сценария развития ситуации с якобы наращиванием Россией войск возле украинских границ. О них рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, уточнив, что речь идёт о дипломатическом и военном развитии событий.

"Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО. — Прим. Лайфа) — это новое слово в дипломатии. Всё это — поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить", — пояснил Кулеба в беседе с украинским изданием nv.ua.

При этом он назвал второй сценарий подготовкой почвы для локального вторжения России на территорию Украины. В этом случае, по словам Кулебы, решения будут принимать по мере развития ситуации.

Ранее Лайф писал, что министр обороны Украины Резников попросил у НАТО наступательное вооружение. Он подчеркнул, что не исключает вероятность нападения Москвы на Киев, но признал, что сейчас "большой угрозы нет".