Комик Нурлан Сабуров рассказал о возможном переезде в США

Комик Нурлан Сабуров пока не планирует переезжать в США и свои запланированные концерты в этой стране будет давать на русском языке. По признанию стендапера, в Соединённых Штатах его пугает и большая конкуренция.

"С английским у меня всё очень плохо, и меня тормозит языковой барьер. Мне не хватает духу сказать официанту: "Хелло, чикен", меня уже в пот бросает. Это надо перебороть, чтобы попробовать свои силы именно в англоязычном мире стендапа", — признался Сабуров в беседе с журналом Esquire.

Комик подчеркнул, что пока переезд в США у него не запланирован, но в целом эту возможность не исключил. Однако он обратил внимание и на тот факт, что в Америке большая конкуренция среди выступающих в его жанре, которая Сабурова пугает.

"В России это молодой жанр, комиков не так много, конкуренция ниже, добиться успеха проще, чем в англоязычном мире. Если ты добился чего-то в Америке, это уже мировой масштаб, это уже сверх для меня", — считает комик.

Переезду также мешает и семья, ведь в планах у Сабурова проводить с ней как можно больше времени.

"С англоязычным стендапом всё пока слишком отдалённо — такое ощущение. Хотя, возможно, я ошибаюсь. В целом можно взяться, но отягощает момент, что у меня семья. Я и так весь в гастролях, а тут ещё момент с переездом, это определённые сложности", — резюмировал Сабуров.