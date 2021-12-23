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Комик Нурлан Сабуров рассказал о возможном переезде в США

Юморист признался, что на данном этапе жизни имеет некоторые трудности с английским языком, кроме того, боится конкуренции.

22 декабря, 21:01
<p>Нурлан Сабуров. Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/nurlan__saburov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nurlan__saburov</a></u></p>

Нурлан Сабуров. Фото © Instagram / nurlan__saburov

Комик Нурлан Сабуров пока не планирует переезжать в США и свои запланированные концерты в этой стране будет давать на русском языке. По признанию стендапера, в Соединённых Штатах его пугает и большая конкуренция.

"С английским у меня всё очень плохо, и меня тормозит языковой барьер. Мне не хватает духу сказать официанту: "Хелло, чикен", меня уже в пот бросает. Это надо перебороть, чтобы попробовать свои силы именно в англоязычном мире стендапа",признался Сабуров в беседе с журналом Esquire.

Комик подчеркнул, что пока переезд в США у него не запланирован, но в целом эту возможность не исключил. Однако он обратил внимание и на тот факт, что в Америке большая конкуренция среди выступающих в его жанре, которая Сабурова пугает.

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"В России это молодой жанр, комиков не так много, конкуренция ниже, добиться успеха проще, чем в англоязычном мире. Если ты добился чего-то в Америке, это уже мировой масштаб, это уже сверх для меня", — считает комик.

Переезду также мешает и семья, ведь в планах у Сабурова проводить с ней как можно больше времени.

"С англоязычным стендапом всё пока слишком отдалённо — такое ощущение. Хотя, возможно, я ошибаюсь. В целом можно взяться, но отягощает момент, что у меня семья. Я и так весь в гастролях, а тут ещё момент с переездом, это определённые сложности", резюмировал Сабуров.

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А ранее Лайф писал, что российский артист Митя Фомин рассказал о прошлой нищей жизни в США. Он переехал туда в начале 90-х и жил довольно бедно, несколько раз его даже принимали за мальчика по вызову.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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