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Как Тамби из "Что было дальше?" создаёт альтернативу империи Comedy Club

Комик выполняет запрос на новый юмор, где вновь актуально то, что ценили в сатириках раньше.

7 декабря, 08:07

Фото © YouTube / LABELCOM

30-летний Тамби находится и в моменте, и в ресурсе — его с лёгкой руки Юрия Дудя называют самым талантливым и крутым юмористом на современной стендап-сцене. Арсенуко Масаев (настоящее имя комика, а Тамби — это сценический псевдоним) родом из Кабардино-Балкарской Республики. Его путь в юмористический мейнстрим не совсем обычный.

Скрипач и дзюдоист

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Тамби с детства хотел быть у всех на виду и выступать на сцене — в любом амплуа. На эту мысль его натолкнул концерт, который он посмотрел на канале "Культура". Увидев скрипача, мальчик понял, куда нужно двигаться, и попросился в музыкальную школу по направлению "Скрипка". Усердия юного музыканта хватило на два года — любовь к музыке всё так же не утихала, но вот неприязнь к сольфеджио ему перебороть не удалось. Свою борьбу он решил продолжить в другом ключе — прямом — и записался на дзюдо.

Шутки юмора

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Добродушный и весёлый Тамби всё равно рвался на сцену и благодаря школьному, а затем университетскому КВН оказался в Высшей лиге. До этого он успел выступить в составе таких команд, как "Парни", "Вчера собрались", "Понаехали", "Которую я люблю" и "Печенье". Цели добиться всероссийского признания у ребят не было, хотелось просто шутить и веселиться, и такую искренность не могло не заметить жюри конкурса. Стоило ребятам в первый раз появиться в Высшей лиге КВН республики, как их объявили победителями.

Так у Тамби и его команды появились не просто поклонники, у них появились хейтеры. Под каждым видео с выступлением некая Лена Кука писала разгромные комментарии. Ответка прилетела незамедлительно — "Печенье" внезапно превратилось в "Лену Куку". Пользователь с таким именем, разумеется, писать гадости про "Лену Куку" уже не мог(ла). Но команда менялась и вскоре превратилась в дуэт с Рустамом Саидахмедовым, известным как Рептилоид. Вдвоём парни решили во что бы то ни стало попасть на ТВ.

Comedy Battle

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

В этот раз Тамби повезло меньше, чем в Высшей лиге КБР: в 2014 году выиграть "Comedy Battle. Суперсезон" ему с другом не удалось. Зато во второй раз — в 2016-м — ребята забрали приз в 7 млн рублей за победу в "Comedy Battle. Опыт vs молодость", а в 2018-м "всего" 5 млн за первое место в шоу "Comedy Battle. Стендап vs миниатюры". К такому богатству парней жизнь не готовила, поэтому они поступили просто: купили себе по приставке, оставили немного на всякую мелочёвку, а остальное отдали своим главным фанатам — родителям.

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

На шоу парни отыгрывали кавказцев, высмеивая национальные предрассудки и стереотипы. При этом шутки были добрыми. Эти ребята вообще были про добро, и главным излучателем позитива был, несомненно, Тамби. Чувствовались его искренность и простодушие на фоне озлобленных, едких и язвительных комиков из Comedy Club и стерильных шуток из КВН, Тамби был глотком свежего воздуха. Дуэт стали приглашать на различные шоу — и на канале ТНТ, и на YouTube-шоу. Парни постоянно светились в юмористических программах вроде "Однажды в России", "Студия СОЮЗ" и" Где логика?"

Но с такой популярностью "Лене Куке" было не избежать сотрудничества с тем же Comedy Club, однако дуэт решил поменять вектор. Как признавался Тамби в интервью, их с Рептилоидом формат больше подходил для КВН, а для Comedy Club требовалось больше жизненного опыта. "Его смотрят зрители постарше, мы вряд ли впишемся", — говорил тогда Тамби. Поэтому парни сделали упор на YouTube-шоу и не прогадали.

"Что было дальше?"

Фото © YouTube / LABELCOM

Фото © YouTube / LABELCOM

Сейчас мало кто не слышал о шоу "Что было дальше?", в котором принимают участие Тамби Масаев, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и другие. Ребята приглашают к себе знаменитого гостя и высмеивают его самого и его историю, которая должна в определённый момент прерваться, а комики должны придумать для неё смешное продолжение. Шоу выстрелило именно потому, что в нём практически нет никаких границ дозволенного. Шовинизм, расизм, сексизм и прочие "измы" в ЧБД не имеют никаких запретов и табу. Единственным, кто может сгладить ситуацию так, чтобы шоу не вышло из-под контроля, является как раз Тамби. Он всегда отрабатывает любые повороты в своём стиле, чаще всего высмеивая собственные пороки. Самоирония, смирение, доброта — вот что сделало Тамби не просто популярным, а любимым комиком.

Мозг

Фото © YouTube / LABELCOM

Фото © YouTube / LABELCOM

"Тамби молодец. Лично мне он симпатичен. Очень органичный и талантливый", "Талантище, интеллектуал и просто добрый парень. Одним словом, красава", "Тамби располагает к себе, хотя никогда не употребляет ненормативную лексику. Это говорит о том, что человек начитан, образован, имеет достаточный словарный запас. Да и шутки у него интересные", — восторгаются парнем под выпусками. За всю историю ЧБД Тамби не смог разочаровать поклонников, вступившись даже за Даву, которого многие не любят, когда Щербаков пнул коробку с подарками от него ведущим.

Как сложились судьбы внуков советских звёзд, которые пошли по стопам своих дедов

Как сложились судьбы внуков советских звёзд, которые пошли по стопам своих дедов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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