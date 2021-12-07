Как Тамби из "Что было дальше?" создаёт альтернативу империи Comedy Club

30-летний Тамби находится и в моменте, и в ресурсе — его с лёгкой руки Юрия Дудя называют самым талантливым и крутым юмористом на современной стендап-сцене. Арсенуко Масаев (настоящее имя комика, а Тамби — это сценический псевдоним) родом из Кабардино-Балкарской Республики. Его путь в юмористический мейнстрим не совсем обычный.

Скрипач и дзюдоист

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Тамби с детства хотел быть у всех на виду и выступать на сцене — в любом амплуа. На эту мысль его натолкнул концерт, который он посмотрел на канале "Культура". Увидев скрипача, мальчик понял, куда нужно двигаться, и попросился в музыкальную школу по направлению "Скрипка". Усердия юного музыканта хватило на два года — любовь к музыке всё так же не утихала, но вот неприязнь к сольфеджио ему перебороть не удалось. Свою борьбу он решил продолжить в другом ключе — прямом — и записался на дзюдо.

Шутки юмора

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

Добродушный и весёлый Тамби всё равно рвался на сцену и благодаря школьному, а затем университетскому КВН оказался в Высшей лиге. До этого он успел выступить в составе таких команд, как "Парни", "Вчера собрались", "Понаехали", "Которую я люблю" и "Печенье". Цели добиться всероссийского признания у ребят не было, хотелось просто шутить и веселиться, и такую искренность не могло не заметить жюри конкурса. Стоило ребятам в первый раз появиться в Высшей лиге КВН республики, как их объявили победителями.

Так у Тамби и его команды появились не просто поклонники, у них появились хейтеры. Под каждым видео с выступлением некая Лена Кука писала разгромные комментарии. Ответка прилетела незамедлительно — "Печенье" внезапно превратилось в "Лену Куку". Пользователь с таким именем, разумеется, писать гадости про "Лену Куку" уже не мог(ла). Но команда менялась и вскоре превратилась в дуэт с Рустамом Саидахмедовым, известным как Рептилоид. Вдвоём парни решили во что бы то ни стало попасть на ТВ.

Comedy Battle

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

В этот раз Тамби повезло меньше, чем в Высшей лиге КБР: в 2014 году выиграть "Comedy Battle. Суперсезон" ему с другом не удалось. Зато во второй раз — в 2016-м — ребята забрали приз в 7 млн рублей за победу в "Comedy Battle. Опыт vs молодость", а в 2018-м "всего" 5 млн за первое место в шоу "Comedy Battle. Стендап vs миниатюры". К такому богатству парней жизнь не готовила, поэтому они поступили просто: купили себе по приставке, оставили немного на всякую мелочёвку, а остальное отдали своим главным фанатам — родителям.

Фото © YouTube / Lena Kuka crew

На шоу парни отыгрывали кавказцев, высмеивая национальные предрассудки и стереотипы. При этом шутки были добрыми. Эти ребята вообще были про добро, и главным излучателем позитива был, несомненно, Тамби. Чувствовались его искренность и простодушие на фоне озлобленных, едких и язвительных комиков из Comedy Club и стерильных шуток из КВН, Тамби был глотком свежего воздуха. Дуэт стали приглашать на различные шоу — и на канале ТНТ, и на YouTube-шоу. Парни постоянно светились в юмористических программах вроде "Однажды в России", "Студия СОЮЗ" и" Где логика?"

Но с такой популярностью "Лене Куке" было не избежать сотрудничества с тем же Comedy Club, однако дуэт решил поменять вектор. Как признавался Тамби в интервью, их с Рептилоидом формат больше подходил для КВН, а для Comedy Club требовалось больше жизненного опыта. "Его смотрят зрители постарше, мы вряд ли впишемся", — говорил тогда Тамби. Поэтому парни сделали упор на YouTube-шоу и не прогадали.

"Что было дальше?"

Фото © YouTube / LABELCOM

Сейчас мало кто не слышал о шоу "Что было дальше?", в котором принимают участие Тамби Масаев, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и другие. Ребята приглашают к себе знаменитого гостя и высмеивают его самого и его историю, которая должна в определённый момент прерваться, а комики должны придумать для неё смешное продолжение. Шоу выстрелило именно потому, что в нём практически нет никаких границ дозволенного. Шовинизм, расизм, сексизм и прочие "измы" в ЧБД не имеют никаких запретов и табу. Единственным, кто может сгладить ситуацию так, чтобы шоу не вышло из-под контроля, является как раз Тамби. Он всегда отрабатывает любые повороты в своём стиле, чаще всего высмеивая собственные пороки. Самоирония, смирение, доброта — вот что сделало Тамби не просто популярным, а любимым комиком.

Мозг

Фото © YouTube / LABELCOM