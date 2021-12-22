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Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения РФ по безопасности с участием ЕС

Они также условились использовать разные дипломатические каналы и соответствующие международные и региональные форумы, например ОБСЕ, для ответа на вызовы.

22 декабря, 20:42
<p>Жозеп Боррель и Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА / <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Secretary_Blinken%27s_Official_Department_Photo.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Жозеп Боррель и Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА / Wikipedia

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что любые консультации по теме безопасности должны проводиться с участием Евросоюза. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договорённости по безопасности в Европе. Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС", говорится в сообщении.

Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по гарантиям безопасности

Они также условились использовать разные дипломатические каналы и соответствующие международные и региональные форумы, например ОБСЕ, для ответа на вызовы.

Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".

Лавров: Переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе

Лавров: Переговоры с НАТО по предложениям РФ по безопасности состоятся в январе

В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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