Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения РФ по безопасности с участием ЕС
Они также условились использовать разные дипломатические каналы и соответствующие международные и региональные форумы, например ОБСЕ, для ответа на вызовы.
Жозеп Боррель и Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА / Wikipedia
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что любые консультации по теме безопасности должны проводиться с участием Евросоюза. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договорённости по безопасности в Европе. Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС", — говорится в сообщении.
Они также условились использовать разные дипломатические каналы и соответствующие международные и региональные форумы, например ОБСЕ, для ответа на вызовы.
Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу".
В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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