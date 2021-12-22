Боррель и Блинкен договорились обсуждать предложения РФ по безопасности с участием ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что любые консультации по теме безопасности должны проводиться с участием Евросоюза. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные Российской Федерацией на прошлой неделе относительно российских взглядов на новые договорённости по безопасности в Европе. Они договорились, что любые дискуссии о европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС", — говорится в сообщении.

Они также условились использовать разные дипломатические каналы и соответствующие международные и региональные форумы, например ОБСЕ, для ответа на вызовы.