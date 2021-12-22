Председатель Генассамблеи ООН сдал положительный тест на ковид

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заразился коронавирусом. Об этом сообщил его официальный представитель Полина Кубияк.

"Председатель [сессии] Генеральной Ассамблеи Абдулла Шахид сдал сегодня положительный тест на CoViD-19", — говорится в её заявлении.

Она заметила, что Шахид ранее вакцинировался от инфекции, кроме того, получил бустерную дозу. Сейчас он испытывает лёгкие симптомы болезни и ушёл на самоизоляцию. Кубияк также уточнила, что в последние дни у Шахида были ограниченные публичные контакты.

Напомним, представитель Мальдив Абдулла Шахид был избран главой 76-й сессии ГА ООН 7 июня 2021 года.