Председатель Генассамблеи ООН сдал положительный тест на ковид
Как уточнила его представитель, Абдулла Шахид испытывает лёгкие симптомы болезни.
Адбулла Шахид. Фото © Сайт Генассамблеи ООН
Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заразился коронавирусом. Об этом сообщил его официальный представитель Полина Кубияк.
"Председатель [сессии] Генеральной Ассамблеи Абдулла Шахид сдал сегодня положительный тест на CoViD-19", — говорится в её заявлении.
Она заметила, что Шахид ранее вакцинировался от инфекции, кроме того, получил бустерную дозу. Сейчас он испытывает лёгкие симптомы болезни и ушёл на самоизоляцию. Кубияк также уточнила, что в последние дни у Шахида были ограниченные публичные контакты.
Напомним, представитель Мальдив Абдулла Шахид был избран главой 76-й сессии ГА ООН 7 июня 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что коронавирус подтвердился у теннисиста Рафаэля Надаля. По его словам, решение относительно участия в будущих турнирах будет принимать в зависимости от состояния здоровья.
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