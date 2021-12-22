Джонсон и Шольц отметили важность взаимодействия с Россией по Украине
Лидеры Британии и ФРГ также затронули ещё несколько важных тем в ходе проведённого телефонного разговора и заявили, что с нетерпением ждут личной встречи.
Коллаж © LIFE / Фото © Wikipedia / Борис Джонсон / Олаф Шольц
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого согласились с важностью взаимодействия с Россией по поводу напряжённой ситуации на границе с Украиной.
"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе нынешнюю ситуацию на украинской границе. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", — говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.
Также в ходе разговора было решено работать над дальнейшим углублением отношений Великобритании и Германии. Отмечается, что Джонсон и Шольц "с нетерпением ждут возможности встретиться лично при первой же возможности". Лидеры Британии и ФРГ обменялись информацией о штамме коронавируса "омикрон". Кроме того, они согласились с необходимостью как можно скорее решить вопрос реализации Североирландского протокола.
"Катастрофа для всего мира": Джонсон пригрозил России серьёзными санкциями в случае "вторжения" на Украину
Ранее Лайф сообщал, что Берлин готов к любым переговорам с РФ для деэскалации ситуации вокруг Украины. Канцлер Олаф Шольц ранее подчёркивал готовность Германии прояснить в "нормандском формате" возникающие вопросы, отметил Штеффен Хебештрайт.
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