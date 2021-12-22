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Джонсон и Шольц отметили важность взаимодействия с Россией по Украине

Лидеры Британии и ФРГ также затронули ещё несколько важных тем в ходе проведённого телефонного разговора и заявили, что с нетерпением ждут личной встречи.

22 декабря, 20:01
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борис Джонсон </a>/ <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олаф Шольц</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Wikipedia / Борис Джонсон / Олаф Шольц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого согласились с важностью взаимодействия с Россией по поводу напряжённой ситуации на границе с Украиной.

"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе нынешнюю ситуацию на украинской границе. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", — говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

Также в ходе разговора было решено работать над дальнейшим углублением отношений Великобритании и Германии. Отмечается, что Джонсон и Шольц "с нетерпением ждут возможности встретиться лично при первой же возможности". Лидеры Британии и ФРГ обменялись информацией о штамме коронавируса "омикрон". Кроме того, они согласились с необходимостью как можно скорее решить вопрос реализации Североирландского протокола.

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Ранее Лайф сообщал, что Берлин готов к любым переговорам с РФ для деэскалации ситуации вокруг Украины. Канцлер Олаф Шольц ранее подчёркивал готовность Германии прояснить в "нормандском формате" возникающие вопросы, отметил Штеффен Хебештрайт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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