Джонсон и Шольц отметили важность взаимодействия с Россией по Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого согласились с важностью взаимодействия с Россией по поводу напряжённой ситуации на границе с Украиной.

"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе нынешнюю ситуацию на украинской границе. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", — говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

Также в ходе разговора было решено работать над дальнейшим углублением отношений Великобритании и Германии. Отмечается, что Джонсон и Шольц "с нетерпением ждут возможности встретиться лично при первой же возможности". Лидеры Британии и ФРГ обменялись информацией о штамме коронавируса "омикрон". Кроме того, они согласились с необходимостью как можно скорее решить вопрос реализации Североирландского протокола.