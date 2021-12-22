Песков: Представители СМИ-иноагентов смогут задать вопрос на пресс-конференции Путина

"Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ", — сказал он в эфире Первого канала.

Однако не стоит преувеличивать значение вопросов от таких журналистов и искать какие-то нюансы, ведь их нет, уточнил представитель Кремля. По его словам, это такие же СМИ, которые также участвуют в пресс-конференции и могут задавать свои вопросы.