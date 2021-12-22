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Песков: Представители СМИ-иноагентов смогут задать вопрос на пресс-конференции Путина

При этом представитель Кремля призвал не преувеличивать их значение и искать какие-то нюансы на мероприятии.

22 декабря, 19:53
<p>© Kremlin.ru</p>

© Kremlin.ru

Аккредитованные представители СМИ, признанных иностранными агентами, смогут задать вопросы на большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ", — сказал он в эфире Первого канала.

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Однако не стоит преувеличивать значение вопросов от таких журналистов и искать какие-то нюансы, ведь их нет, уточнил представитель Кремля. По его словам, это такие же СМИ, которые также участвуют в пресс-конференции и могут задавать свои вопросы.

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится уже завтра, 23 декабря, в выставочном центре "Манеж". Ранее Лайф рассказывал, что на неё аккредитовали заподозренного в возбуждении вражды украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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