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Экс-супруг матери замёрзших в овраге детей не верит, что та специально выгнала их на мороз

Мужчина считает свою бывшую жену адекватной женщиной, которая при этом увлекалась эзотерическими практиками.

22 декабря, 19:24
<p>Экс-супруг матери замёрзших в овраге детей не верит, что та специально выгнала их на мороз. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/32864" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Экс-супруг матери замёрзших в овраге детей не верит, что та специально выгнала их на мороз. Фото © Telegram-канал SHOT

Второй бывший супруг матери детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, считает, что она не могла специально оставить на морозе сына и дочь, ведь женщина всегда была адекватной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При этом экс-супруга Михаила якобы пыталась изменить свою жизнь к лучшему, прибегая к эзотерическим практикам, направленным на позитивное отношение к самой себе и миру. Детей же от совместной жизни у них не осталось. Всего у женщины было трое супругов. От первого брака у неё 22-летняя дочь, а от третьего — восьмилетний сын и пятилетняя дочь, которых и нашли в овраге замёрзшими.

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Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её уже задержали.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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