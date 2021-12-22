Экс-супруг матери замёрзших в овраге детей не верит, что та специально выгнала их на мороз

Второй бывший супруг матери детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, считает, что она не могла специально оставить на морозе сына и дочь, ведь женщина всегда была адекватной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

При этом экс-супруга Михаила якобы пыталась изменить свою жизнь к лучшему, прибегая к эзотерическим практикам, направленным на позитивное отношение к самой себе и миру. Детей же от совместной жизни у них не осталось. Всего у женщины было трое супругов. От первого брака у неё 22-летняя дочь, а от третьего — восьмилетний сын и пятилетняя дочь, которых и нашли в овраге замёрзшими.