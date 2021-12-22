Искусанная бродячими собаками башкирская школьница рассказала о нападении своры

В Башкирии свора бродячих псов искусала детей. Видео © Telegram / SHOT

Прокуратура Калининского района Башкирии начала проверку по факту нападения бездомных собак на 13-летнюю девочку в микрорайоне Шакша под Уфой. Жители посёлка жалуются на стаю бродячих псов, которые день ото дня нападают на людей. По словам местных, только за последнюю неделю собаки покусали десятерых.

По данным телеграм-канала SHOT, дикие псы в основном обитают у заброшенных домов около леса, жители посёлка пока не знают, как избегать встречи с хвостатыми. Единственная в Шакше дорога до остановки общественного транспорта пролегает как раз у этих зданий.

Школьница, которую атаковали бродячие псы, сейчас находится в больнице с серьёзными травмами. Девочка не встаёт с кровати, медики делают ей прививки от бешенства. У подростка искусаны все ноги и руки, травмирован глаз.

"Лицо успели укусить. Мне было не больно, потому что было страшно", — призналась пострадавшая.

По данным SHOT, до местной администрации жители не дозваниваются, якобы там всё время сбрасывают звонки. Никакие меры безопасности до сих пор не приняты.