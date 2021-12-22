Заподозренный в получении взятки оружием мэр Краснодара вернулся к исполнению обязанностей

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, задержанный 22 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, вернулся на рабочее место.

43-летний Андрей Алексеенко с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году он стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года был избран мэром Краснодара.