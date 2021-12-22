Заподозренный в получении взятки оружием мэр Краснодара вернулся к исполнению обязанностей
Предполагается, что градоначальник за вознаграждение обещал застройщику ускорить оформление нужных документов. В его доме и на рабочем месте прошли обыски.
Фото © Instagram / andrey.a.alekseenko
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, задержанный 22 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, вернулся на рабочее место.
"Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности", — цитирует ТАСС слова представителя городской администрации.
Ранее Лайф сообщал, что на мэра Краснодара Алексеенко завели дело из-за взятки в виде ружья.
43-летний Андрей Алексеенко с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году он стал первым замглавы региона, а 17 ноября 2021 года был избран мэром Краснодара.
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