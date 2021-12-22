Псаки: США ожидают продолжения дипломатического сотрудничества с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала хорошим признаком дипломатическое взаимодействие США и России. Американские власти ожидают его продолжения, сообщила она на брифинге.

"Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идёт. Мы ожидаем, что это будет продолжаться", — сказала Псаки.

Псаки также отметила, что НАТО является оборонительным союзом. Так, власти США не настроены агрессивно по отношению к России, подчеркнула она.