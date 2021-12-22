Псаки: США ожидают продолжения дипломатического сотрудничества с Россией
Американские власти не настроены агрессивно по отношению к Москве, подчеркнула представитель Белого дома.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала хорошим признаком дипломатическое взаимодействие США и России. Американские власти ожидают его продолжения, сообщила она на брифинге.
"Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идёт. Мы ожидаем, что это будет продолжаться", — сказала Псаки.
Псаки также отметила, что НАТО является оборонительным союзом. Так, власти США не настроены агрессивно по отношению к России, подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался на отсутствие конструктива по ситуации с захватом дипсобственности РФ в США. С 2017 года Вашингтон закрыл Генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и резиденцию российского генконсула в Сиэтле, наделённые дипломатическим иммунитетом.
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