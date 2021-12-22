Тарасова сообщила, что её выписали из больницы
На прошлой неделе она попала в больницу из-за чего не смогла посетить съёмки финала проекта "Ледниковый период".
Тренер по фигурному катанию, мастер спорта международного класса, заслуженный деятель искусств России Татьяна Анатольевна Тарасова. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселев
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписались из больницы, куда попала на прошлой неделе. Об этом она сообщила РИА "Новости".
"Я выписалась из больницы, но лечение продолжаю", — заявила Тарасова.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Татьяна Тарасова попала в больницу. О причинах госпитализации ничего не сообщалось, однако представитель специалиста утверждала, что с ней всё в порядке.
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