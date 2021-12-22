Песков: В первой версии поправок о ковид-сертификатах на транспорте не учли ряд проблем

В первом варианте законопроекта о доступе в общественный транспорт по ковид-сертификатам не учли ряд проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24" .

"Это вопрос диалога людей и власти, это вопрос скрупулёзной работы экспертов, которые верстают законопроекты, это очень сложная субстанция для реализации", — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, в первой версии законопроекта о проверке ковид-сертификатов в транспорте не высмотрели "много проблем, которые с этим сопрягаются автоматически". В ходе рассмотрения законопроекта они всплывали, поэтому документ сняли с рассмотрения в Госдуме. К тому же глава РФ заявлял, что жизнь людей не должна существенно ухудшаться при принятии законопроектов, "какие бы благие цели ни преследовались", отметил представитель Кремля.