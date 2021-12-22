Песков: В первой версии поправок о ковид-сертификатах на транспорте не учли ряд проблем
Как заявлял президент России, какими бы благими ни были цели, жизнь людей не должна ухудшаться, напомнил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков © Kremlin.ru
В первом варианте законопроекта о доступе в общественный транспорт по ковид-сертификатам не учли ряд проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Это вопрос диалога людей и власти, это вопрос скрупулёзной работы экспертов, которые верстают законопроекты, это очень сложная субстанция для реализации", — сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, в первой версии законопроекта о проверке ковид-сертификатов в транспорте не высмотрели "много проблем, которые с этим сопрягаются автоматически". В ходе рассмотрения законопроекта они всплывали, поэтому документ сняли с рассмотрения в Госдуме. К тому же глава РФ заявлял, что жизнь людей не должна существенно ухудшаться при принятии законопроектов, "какие бы благие цели ни преследовались", отметил представитель Кремля.
Ранее депутат Дмитрий Хубезов раскрыл, почему ГД отложила проект о проверке ковид-сертификатов в транспорте. Парламентарий отметил, что подобная система показала свою эффективность в регионах, наблюдается снижение числа заражений коронавирусом.
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