Россиянин оказался среди задержанных за попытку совершить теракты в Белоруссии

В Белоруссии задержали имеющего вид на жительство россиянина по факту терроризма. Уголовное дело было возбуждено после поджога автомобиля и прокола колёс 39 троллейбусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.

"Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колёс 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта", — отметил он.