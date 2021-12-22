Россиянин оказался среди задержанных за попытку совершить теракты в Белоруссии
В КГБ республики утверждают, что гражданин РФ совершил поджог по экстремистским и политическим мотивам.
Сотрудники правоохранительных органов, Белоруссия. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
В Белоруссии задержали имеющего вид на жительство россиянина по факту терроризма. Уголовное дело было возбуждено после поджога автомобиля и прокола колёс 39 троллейбусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.
"Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колёс 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта", — отметил он.
Ранее Лукашенко заявил о задержании семи человек за попытку совершить теракты. По утверждению главы Белоруссии, ещё одного злоумышленника ищут — он якобы сбежал на территорию России.
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