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Россиянин оказался среди задержанных за попытку совершить теракты в Белоруссии

В КГБ республики утверждают, что гражданин РФ совершил поджог по экстремистским и политическим мотивам.

22 декабря, 18:03
<p>Сотрудники правоохранительных органов, Белоруссия. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Сотрудники правоохранительных органов, Белоруссия. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В Белоруссии задержали имеющего вид на жительство россиянина по факту терроризма. Уголовное дело было возбуждено после поджога автомобиля и прокола колёс 39 троллейбусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.

"Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колёс 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта", — отметил он.

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Ранее Лукашенко заявил о задержании семи человек за попытку совершить теракты. По утверждению главы Белоруссии, ещё одного злоумышленника ищут — он якобы сбежал на территорию России.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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