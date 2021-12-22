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Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Мир-19"

Он был разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

22 декабря, 17:59

Фото © TASS / Александр Папырин

Министерство здравоохранения России зарегистрировало антиковидный препарат "Мир-19", сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Как указано в релизе, регистрацию ведомство провело сегодня. В ФМБА напомнили, что "Мир-19" разработали в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" по поручению главы агентства Вероники Скворцовой.

Скворцова рассказала о ходе клинических испытаний антиковидного лекарства "Мир-19"

Скворцова рассказала о ходе клинических испытаний антиковидного лекарства "Мир-19"

Ранее Лайф сообщал, что глава ФМБА Вероника Скворцова заявила об эффективности препарата "Мир-19" против омикрон-штамма. Она отметила, что агентство уже готово заняться и разработкой тест-системы, которая поможет выявлять южноафриканский вариант коронавируса.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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