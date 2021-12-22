Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Мир-19"

Как указано в релизе, регистрацию ведомство провело сегодня. В ФМБА напомнили, что "Мир-19" разработали в ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" по поручению главы агентства Вероники Скворцовой.

Ранее Лайф сообщал, что глава ФМБА Вероника Скворцова заявила об эффективности препарата "Мир-19" против омикрон-штамма. Она отметила, что агентство уже готово заняться и разработкой тест-системы, которая поможет выявлять южноафриканский вариант коронавируса.