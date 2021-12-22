Песков не допустил "даже гипотетических" предположений об остановке транзита российского газа в Европу
В Кремле отреагировали на угрозы Александра Лукашенко остановить транзит топлива, если Запад поставит Белоруссию в чрезвычайное положение.
© Pexels
Москва "даже гипотетически" не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.
"Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", — сказал представитель Кремля.
Напомним, после миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе, Польша пригрозила полностью закрыть какое-либо сообщение с соседней республикой. В ответ на это президент Белоруссии пригрозил остановить транзит энергоносителей и предложил посмотреть, кто получит больший ущерб от сложившейся ситуации.
Ранее, комментируя это заявление, в Кремле отмечали, что Лукашенко не согласовывал это высказывание с Москвой, однако его позиция является логичной ответной реакцией главы суверенного государства на жёсткое давление извне.
Лента новостей
"Могла уйти в параллельный мир": Физиономист Филатова увидела на лице матери замёрзших в овраге детей намёк на алкоголизм
сегодня в 17:57
Песков пожаловался на отсутствие конструктива по ситуации с захватом дипсобственности РФ в США
сегодня в 17:48
Выживавшая в морозы на тёплой остановке в Сургуте собака прилетела в Москву
сегодня в 17:45
Комментариев: 0