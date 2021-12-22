Песков не допустил "даже гипотетических" предположений об остановке транзита российского газа в Европу

Москва "даже гипотетически" не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.

"Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", — сказал представитель Кремля.

Напомним, после миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе, Польша пригрозила полностью закрыть какое-либо сообщение с соседней республикой. В ответ на это президент Белоруссии пригрозил остановить транзит энергоносителей и предложил посмотреть, кто получит больший ущерб от сложившейся ситуации.