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Песков указал на непредсказуемость действий Украины в отношениях с РФ

Представитель Кремля добавил, что Москве есть что обсудить с Киевом, однако пока контакты заморожены.

22 декабря, 18:12

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Москва готова вести переговоры по двусторонним проблемам с Киевом, но украинская сторона действует непредсказуемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас есть проблемы в двусторонних отношениях, они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. Здесь есть о чём поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия", — сказал Песков.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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