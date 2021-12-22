Песков указал на непредсказуемость действий Украины в отношениях с РФ
Представитель Кремля добавил, что Москве есть что обсудить с Киевом, однако пока контакты заморожены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Москва готова вести переговоры по двусторонним проблемам с Киевом, но украинская сторона действует непредсказуемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас есть проблемы в двусторонних отношениях, они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. Здесь есть о чём поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия", — сказал Песков.
Ранее "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства".
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