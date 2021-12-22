Песков указал на непредсказуемость действий Украины в отношениях с РФ

Москва готова вести переговоры по двусторонним проблемам с Киевом, но украинская сторона действует непредсказуемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24" .

"У нас есть проблемы в двусторонних отношениях, они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. Здесь есть о чём поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия", — сказал Песков.