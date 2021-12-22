Песков: Для Путина очень важно помогать детям, предновогодние желания которых он исполняет
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства каждый раз идёт дальше, чем просто пожелание ребёнка в рамках акции "Ёлка желаний", президент пытается улучшить жизнь ребят в целом.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Для президента России Владимира Путина важно не просто исполнить мечты детей в рамках предновогодней благотворительной акции "Ёлка желаний", глава государства пытается принять участие в жизни ребят, стремится улучшить её, помочь им чем-то большим. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент очень ответственно относится и эмоционально даже, я бы сказал, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой ёлки. Конечно, для него это каждый год внутренне, по-человечески, очень ответственный процесс", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин не только выполняет сами желания, но и пытается каждый раз улучшить жизнь тех ребят, которые "случайно ему попались на пути". Отвечая на вопрос, участвует ли он сам в "Ёлке желаний", Песков заметил, что "мы все в жизни не с этой ёлки, так с другой, обязательно пытаемся кому-то помогать".
Ранее Лайф писал, что Путин воплотил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья. Президент России снял с "ёлки желаний" шарик с посланием девочки в начале декабря.
Напомним, всероссийская предновогодняя акция "Ёлка желаний" стартовала 15 ноября. Ранее Лайф рассказывал, что в прошлом году, например, в Екатеринбурге 27 Дедов Морозов и Снегурочек исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний". Тогда же в "Ёлке желаний" поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А ещё мечту десятилетнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.
Партия "Единая Россия" присоединилась к всероссийской акции "Ёлка желаний". Также в этом году воплотят в жизнь детские грёзы вице-премьер России Татьяна Голикова, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, депутаты Татьяна Буцкая, Дмитрий Кобылкин, Андрей Малиновский, Артём Бичаев и Евгений Нифантьев. Среди желаний, которые они исполнят, — гаджеты, интерактивная железная дорога, а также поездки в Москву и Карелию.
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