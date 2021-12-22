Песков: Для Путина очень важно помогать детям, предновогодние желания которых он исполняет

Для президента России Владимира Путина важно не просто исполнить мечты детей в рамках предновогодней благотворительной акции "Ёлка желаний", глава государства пытается принять участие в жизни ребят, стремится улучшить её, помочь им чем-то большим. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент очень ответственно относится и эмоционально даже, я бы сказал, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой ёлки. Конечно, для него это каждый год внутренне, по-человечески, очень ответственный процесс", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин не только выполняет сами желания, но и пытается каждый раз улучшить жизнь тех ребят, которые "случайно ему попались на пути". Отвечая на вопрос, участвует ли он сам в "Ёлке желаний", Песков заметил, что "мы все в жизни не с этой ёлки, так с другой, обязательно пытаемся кому-то помогать".