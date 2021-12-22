"Спартак" по буллитам переиграл "Салават Юлаев" в ретроматче в день своего 75-летия

Московский "Спартак" в родных стенах переиграл уфимский "Салават Юлаев" в ретроматче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в день 75-летия столичного клуба и отечественного хоккея.

Счёт в конце первого периода открыл финн Йори Лехтеря. Сравнять счёт уфимцы могли в самом конце второй части встречи усилиями Хартикайнена. В третьем периоде на гол Амирова хозяева ответили точной шайбой Ерабека. В овертайме команды друг другу не забили, а вот в серии буллитов удача улыбнулась "Спартаку".