НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Спартак" по буллитам переиграл "Салават Юлаев" в ретроматче в день своего 75-летия

Подопечные Бориса Миронова продолжают оставаться на седьмом месте в таблице Западной конференции.

22 декабря, 18:59

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" в родных стенах переиграл уфимский "Салават Юлаев" в ретроматче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в день 75-летия столичного клуба и отечественного хоккея.

Счёт в конце первого периода открыл финн Йори Лехтеря. Сравнять счёт уфимцы могли в самом конце второй части встречи усилиями Хартикайнена. В третьем периоде на гол Амирова хозяева ответили точной шайбой Ерабека. В овертайме команды друг другу не забили, а вот в серии буллитов удача улыбнулась "Спартаку".

Добавим, что именно сегодня — 22 декабря — "Спартак" отмечает своё 75-летие. Кроме того, сегодня же празднуется день рождения отечественного хоккея.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1