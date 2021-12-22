"Спартак" по буллитам переиграл "Салават Юлаев" в ретроматче в день своего 75-летия
Подопечные Бориса Миронова продолжают оставаться на седьмом месте в таблице Западной конференции.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" в родных стенах переиграл уфимский "Салават Юлаев" в ретроматче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл в день 75-летия столичного клуба и отечественного хоккея.
Счёт в конце первого периода открыл финн Йори Лехтеря. Сравнять счёт уфимцы могли в самом конце второй части встречи усилиями Хартикайнена. В третьем периоде на гол Амирова хозяева ответили точной шайбой Ерабека. В овертайме команды друг другу не забили, а вот в серии буллитов удача улыбнулась "Спартаку".
Добавим, что именно сегодня — 22 декабря — "Спартак" отмечает своё 75-летие. Кроме того, сегодня же празднуется день рождения отечественного хоккея.
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