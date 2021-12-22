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Суд арестовал обвинённого в наёмном убийстве ректора КФУ Гафурова

В удовлетворении ходатайства защиты о смягчении меры пресечения, в том числе отправлении под домашний арест, было отказано.

22 декабря, 19:01

Ильшат Гафуров. Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Суд удовлетворил ходатайство СК о заключении под стражу ректора КФУ Гафурова. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого по делу о наёмном убийстве. Он пробудет под стражей до 21 февраля следующего года, указали в пресс-службе инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбуждённому по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц по найму и предварительному сговору")", — сообщили в суде.

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В релизе, опубликованном в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции", уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Гафурова о смягчении меры пресечения, в том числе отправлении ректора под домашний арест.

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Напомним, Ильшата Гафурова задержали по делу о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. Позднее следствие направило в суд ходатайство о заключении руководителя учебного заведения под стражу, ему предъявили обвинение.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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