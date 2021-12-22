Суд арестовал обвинённого в наёмном убийстве ректора КФУ Гафурова

Суд удовлетворил ходатайство СК о заключении под стражу ректора КФУ Гафурова. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого по делу о наёмном убийстве. Он пробудет под стражей до 21 февраля следующего года, указали в пресс-службе инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбуждённому по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц по найму и предварительному сговору")", — сообщили в суде.

В релизе, опубликованном в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции", уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Гафурова о смягчении меры пресечения, в том числе отправлении ректора под домашний арест.