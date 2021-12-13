Жители ещё одного села в Приморье пожаловались на тигра, убивающего собак
Причём ранее в соседнем населённом пункте отловили другого хищника, который порвал нескольких питомцев.
Результат нападения тигра в селе Рощино и хищник, отловленный ранее в соседнем селе Нагорное © LIFE
В Приморском крае тигры держат в страхе несколько поселков Пожарского района. Пока хищники нападают на собак, люди боятся выходить из дома и передвигаются исключительно на машинах.
Как рассказали Лайфу местные жители, первый тигр "орудовал" на территории села Нагорное. Убив семерых питомцев, полосатый зверь попался в руки сотрудников местного Охотнадзора, которые вывезли его подальше от людей. Второй же хищник на выходных потревожил жителей села Рощино, поужинав собакой прямо в центре населённого пункта.
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"Следы есть, [тигрица] протащила собаку через весь огород. Это произошло всё под моим окном, где находится спальня. Мою собаку съели, пол собаки оставили", — рассказала хозяйка погибшего животного.
По словам местных жителей, в село приезжали специалисты Охотнадзора, но пока попыток поймать хищника не предпринимались. Тем временем люди стараются лишний раз не выходить из дома, передвигаются по улицам только на машинах и делятся слухами в мессенджерах.
Ранее Лайф рассказывал, что жителей одного из посёлков в Ханты-Мансийском автономном округе держит в страхе стая волков, которые утащили и съели около 20 собак.
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