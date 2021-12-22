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Росмолодёжь и Ростуризм запустят проект "Больше, чем работа"

Участниками программы станут полуфиналисты, финалисты и победители состязаний, которые проводятся на базе президентской платформы "Россия — страна возможностей".

22 декабря, 19:16
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-49388164?z=photo-49388164_457260004/photos-49388164" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Росмолодёжь"</a></p>

Фото © VK / "Росмолодёжь"

Организаторы программы "Больше, чем путешествие" запустят в 2022 году новый проект "Больше, чем работа", который позволит его участникам одновременно путешествовать по России, стажироваться на предприятиях, получить возможность трудоустроиться, а также осваивать необходимые для работы знания.

"Этот проект является отличным примером межведомственного взаимодействия. Он удовлетворит запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах. Также он поможет студенческой молодёжи пройти стажировку и устроиться на работу по профилю. Здесь Росмолодёжь будет помогать региональному бизнесу проводить работу по выявлению, подбору и обучению молодых кадров", — объяснила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

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Как уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова, программа "Больше, чем путешествие" за время своей работы смогла стать серьёзной опорой для туристической отрасли в стране. А гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что важность запуска специальной программы путешествий по России для молодёжи отмечал в своём Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

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Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в российских регионах запустят программы научно-технологического развития. Они позволят поддерживать наиболее перспективные проекты в субъектах страны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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