Росмолодёжь и Ростуризм запустят проект "Больше, чем работа"

Организаторы программы "Больше, чем путешествие" запустят в 2022 году новый проект "Больше, чем работа", который позволит его участникам одновременно путешествовать по России, стажироваться на предприятиях, получить возможность трудоустроиться, а также осваивать необходимые для работы знания.

"Этот проект является отличным примером межведомственного взаимодействия. Он удовлетворит запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах. Также он поможет студенческой молодёжи пройти стажировку и устроиться на работу по профилю. Здесь Росмолодёжь будет помогать региональному бизнесу проводить работу по выявлению, подбору и обучению молодых кадров", — объяснила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Как уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова, программа "Больше, чем путешествие" за время своей работы смогла стать серьёзной опорой для туристической отрасли в стране. А гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что важность запуска специальной программы путешествий по России для молодёжи отмечал в своём Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.