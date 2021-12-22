Глава ФМБА Скворцова рассказала о снижении вирусной нагрузки после применения "Мир-19"

Препарат отечественного производства для лечения коронавируса "Мир-19" приводит к снижению вирусной нагрузки уже после первого применения. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"При исследованиях этого препарата, в том случае, если больной находится в тяжёлой вирусной интоксикации, с [нездоровым] цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента, то есть мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

Также Скворцова заметила, что ФМБА планирует продолжать исследование препарата, в частности планируется проведение специального исследования по протоколу уже для амбулаторных пациентов, после чего появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках проявления заболевания.