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Глава ФМБА Скворцова рассказала о снижении вирусной нагрузки после применения "Мир-19"

Это происходит даже при тяжёлом течении заболевания уже после первой ингаляции, уточнила руководитель агентства.

22 декабря, 19:36
<p>Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Препарат отечественного производства для лечения коронавируса "Мир-19" приводит к снижению вирусной нагрузки уже после первого применения. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"При исследованиях этого препарата, в том случае, если больной находится в тяжёлой вирусной интоксикации, с [нездоровым] цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента, то есть мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки", сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

Скворцова рассказала о ходе клинических испытаний антиковидного лекарства "Мир-19"

Скворцова рассказала о ходе клинических испытаний антиковидного лекарства "Мир-19"

Также Скворцова заметила, что ФМБА планирует продолжать исследование препарата, в частности планируется проведение специального исследования по протоколу уже для амбулаторных пациентов, после чего появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках проявления заболевания.

Напомним, Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Мир-19", который был разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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