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И ретро-образцы, и современные модели: Петербуржец воссоздаёт трамваи в миниатюре

Коллекция водителя электрических машин Сергея Старцева насчитывает более 40 моделей, её мужчина собирал 17 лет.

22 декабря, 19:24
<p>Фото © <a href="https://topspb.tv/news/2021/12/22/hobbi-kak-smysl-zhizni-peterburzhec-sozdaet-tochnye-mini-kopii-tramvaev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Петербуржец Сергей Старцев, работающий водителем трамвая, в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал о своём увлечении собирать точные копии электрических машин.

В квартире Сергея всё свободное место занято огромной коллекцией миниатюрных копий трамваев, в которую входят как машины из прошлого столетия, так и современные модели. Её венцом является точное воплощение железнодорожной станции "Куженкино" в миниатюре.

Сергей с малого возраста обучался на детской железной дороге и любил моделирование, позднее окончил железнодорожный институт. Его увлечение стало буквально смыслом жизни, и он обрёл себя в профессии водителя трамвая.

Коллекция Старцева насчитывает более 40 моделей трамваев и поездов, её мужчина собирал 17 лет. Среди прочего есть очень дорогая модель с открывающимися дверьми, включающимся светом и проработанным до мельчайших деталей салоном. Её Сергей создавал больше года. Цель изобретателя — показать те образцы машин, что не сохранились до наших дней.

Деятельностью Сергея заинтересовался музей "Ораниенбаумской линии электрической железной дороги", где в этом и прошлом году коллекционер выставлял абсолютно все модели. Сейчас Старцев задался целью найти как можно больше единомышленников для воплощения в жизнь масштабной задумки.

"Есть идея создания диорамы, макета, похожего на кольцо "Сосновая поляна". Пока есть только чертежи, эскизы", — рассказал о планах Сергей.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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